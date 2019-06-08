Фанат — Медведевой: дьявол, убирайся из Японии. Уезжай обратно в Россию

Американский фигурист Джонни Вейр, опубликовал в «Инстаграме» фото записки, в которой один из поклонников фигурного катания оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии. Оба спортсмена принимают участие в ледовом шоу Fantasy on Ice.

«Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо! В Японии! Все японцы ненавидят тебя! Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из «Крикет клуба Торонто». Ты худшая! Уйди из фигурного катания», — говорится в тексте послания, фотографию которого опубликовал Вейр.

Фигуристка отреагировала на это сообщение и сказала, что с ней всё в порядке.

«Спасибо всем за поддержку и тёплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно, несмотря ни на что», — написала Медведева.