«Кристалл» сыграет с украинским за 9-е место КЕЧ по пляжному футболу

Петербургский клуб «Кристалл» со счётом 5:1 обыграл португальский «Спортинг» в полуфинале мини-турнира за 9-12-е места Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Назаре (Португалия).
В составе «Кристалла» дублем отметился Дмитрий Шишин, по одному голу в ворота соперников забили Суарес Да Коста Родриго, Алексей Ильинский и Датинья. У португальцев единственный мяч забил Диого да Силва Катарино.
За итоговое девятое место «Кристалл» встретится с киевским клубом «Артур Мьюзик», который обыграл турецкий «Альянспор» со счётом 7:6.
За победу на турнире из пяти российских клубов продолжает бороться лишь «Дельта». Сегодня, 8 июня, в полуфинале саратовская команда встретится с португальской «Брагой», которая ранее выбила из турнира московский «Спартак».
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