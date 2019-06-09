Организаторы этапа Гран-при в Чехии извинились перед Россией за гимн СССР

Организаторы соревнований по художественной гимнастике в чешском Брно принесли извинения за использование гимна СССР во время церемонии награждения российских спортсменок Дарьи Трубниковой и Арины Авериной.



«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной», — приводит слова одного из членов оргкомитета соревнований ТАСС.

В субботу, 8 июня, Трубникова с результатом 83,750 балла одержала победу в личном многоборье, Аверина (82,800) стала второй, лишь немного уступив соотечественнице. Третьей стала болгарка Катрин Тасева (80,750). Во церемонии награждения из динамиков отчётливо слышно слова гимна СССР.

Сегодня, 9 июня, трёхкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Аверина выиграла три дисциплины на этапе Брно. Спортсменка победила в упражнениях с обручем (23,000 балла), мячом (22,550) и лентой (20,450).