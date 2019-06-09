Организаторы этапа Гран-при в Чехии извинились перед Россией за гимн СССР

Организаторы соревнований по художественной гимнастике в чешском Брно принесли извинения за использование гимна СССР во время церемонии награждения российских спортсменок Дарьи Трубниковой и Арины Авериной.
«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной», — приводит слова одного из членов оргкомитета соревнований ТАСС.
В субботу, 8 июня, Трубникова с результатом 83,750 балла одержала победу в личном многоборье, Аверина (82,800) стала второй, лишь немного уступив соотечественнице. Третьей стала болгарка Катрин Тасева (80,750). Во церемонии награждения из динамиков отчётливо слышно слова гимна СССР.
Сегодня, 9 июня, трёхкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Аверина выиграла три дисциплины на этапе Брно. Спортсменка победила в упражнениях с обручем (23,000 балла), мячом (22,550) и лентой (20,450).
- 10 июня 2019
-
00:07
- 9 июня 2019
-
23:40
-
22:51
-
22:22
-
21:49
-
21:27
-
20:30
-
20:08
-
19:53
-
19:26
-
18:59
-
18:42
-
18:03
-
17:39
-
17:19
-
17:00
-
16:42
-
16:10
-
15:38
-
15:21
-
14:40
-
13:25
-
13:13
-
12:43
-
11:47
-
10:49
-
09:53
-
09:36
-
09:13
-
00:50
-
00:09
- 8 июня 2019
-
23:46
-
23:24
-
23:03
-
22:04