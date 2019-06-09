Ватерполистки США выиграли Суперфинал Мировой лиги
Женская сборная США по водному поло со счётом 10:9 (2:2, 1:2, 4:2, 3:3) обыграли команду Италии в матче за первое место Суперфинала Мировой лиги, который состоялся 9 июня в Будапеште (Венгрия). Победа позволила американкам напрямую отобраться на Олимпийские игры -2020 в Токио.
Напомним, что сборная России заняла в Суперфинале третье место, обыграв в споре за бронзовые награды представительниц Нидерландов — 10:7 (3:2, 1:2, 4:2, 2:1).
Сборная России выигрывала Суперфинал Мировой лиги в 2008 году, в прошлом сезоне она заняла третье место. Команда США побеждает на турнире начиная с 2014 года.
Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия
Женщины. Матч за 1-е место
США — Италия – 10:9 (2:2, 1:2, 4:2, 3:3)
Российские ватерполистки стали третьими в Суперфинале Мировой лиги
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