Ларионов: хочется видеть 27-летних фигуристок, а не тех, что прыгают в 14 лет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов рассказал, что ему интересна работа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а также признался, что понимает трудности, с которыми столкнулась Евгения Медведева.

«Мне хотелось прийти посмотреть на тренировки Тутберидзе, мне интересна работа тренера и то, что происходит за кулисами. Наверное, эта сильнейшая школа в мире. Я договорился прийти. Интересно было бы пообщаться. Но говоря о дальнейших шагах этих девчонок. Ты понимаешь, что этот спорт превращается в гимнастику, когда ты начинаешь очень рано и заканчиваешь тоже очень рано. У тебя ещё вся жизнь впереди, а ты практически уже перенёс столько эмоций.

Это немножко печально, потому что ты хочешь, чтобы девчонки катались до 25-27 лет, когда видишь всю эту грациозность, грацию и всё остальное на экране, а не видишь девочек, которые прыгают в 14 лет. Но это, видно, эволюция фигурного катания произошла. В хоккее тоже игра омолодилась. Мы видим, как 20-летние парни борются на равных с 32-летними. Но это силовой вид спорта, а здесь мы говорим об эстетике, грациозности.



Я понимаю, насколько сейчас в прессе сильно обсуждается момент с Загитовой и Медведевой. Я понимаю Медведеву, насколько ей тяжело. Переехать в новые для себя условия, к новому тренеру, всё новое. Я сам это испытал, но у нас командный вид спорта, а тут ты один. Это психологически сложно», – сказал Ларионов в интервью COMMANDOS.