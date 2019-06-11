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Семеня включена в предварительный состав сборной ЮАР на ЧМ по лёгкой атлетике

Семеня включена в предварительный состав сборной ЮАР на ЧМ по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Федерации легкой атлетики ЮАР обнародовала предварительный список спортсменов, которые могут представить национальную команду на чемпионате мира в Дохе (Катар). В список из 40 человек вошла и двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня. Однако решение относительно её участия будет принято только после судебного разбирательства, сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, с 8 мая 2018 года решением Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) вступили в силу правила по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки вынуждены принимать препараты для снижения уровня тестостерона. Семеня подала иск в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действия правил по отношению к ней. Теперь IAAF будут подавать апелляцию.

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