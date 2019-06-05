IAAF отреагировала на решение Федерального суда Швейцарии по Семене

Международная ассоциация легкоатлетических федераций выступила с заявлением по поводу решения Федерального суда Швейцарии приостановить действия правил IAAF, направленного против южноафриканской бегуньи Кастер Семени, выделяющейся повышенным уровнем тестостерона.
С 8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки вынуждены принимать препараты для снижения уровня этого гормона.
«IAAF будет продолжать бороться за равные права и возможности для всех женщин и девушек в спорте в настоящее время и в будущем.
IAAF расценивает введённые правила как необходимую, оправданную и соразмерную меру для защиты справедливой конкуренции в женской лёгкой атлетике, с чем согласен и Спортивный арбитражный суд.
IAAF будет искать пути отмены этого решения, чтобы правила распространялись на всех спортсменок. Это поможет избежать неразберихи среди легкоатлеток и организаторов соревнований и защитит честный характер спорта. IAAF будет защищать правила и решение CAS путём подачи апелляции на решение Федерального суда Швейцарии", — говорится в заявлении.
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