Федеральный суд Швейцарии: отмена правил IAAF касается только Семени

Представитель Федерального суда Швейцарии Питер Джози заявил, что решение о незамедлительной приостановке действия правил IAAF, направленных против спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, действует лишь в отношении Кастер Семени, поскольку только она являлась заявительницей по делу.
В документе, принятом Федеральным судом Швейцарии, изначально не было указано, касается ли это исключение других спортсменок.
«Эта мера касается только заявителя», — отметил Джози, его слова приводит L`Equipe.
Таким образом, другие спортсменки, не оспаривавшие правила IAAF в суде, по-прежнему не смогут участвовать в забегах на дистанции 800 метров. Речь идёт о призёрах Олимпийских игр Маргарет Вамбуи или Франсин Нийонсаба.
С 8 мая вступили в силу правила IAAF по допуску к соревнованиям легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови. Чтобы получить доступ к стартам, спортсменки вынуждены принимать препараты для снижения уровня тестостерона.
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