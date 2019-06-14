Карлсен досрочно выиграл шахматный турнир в Ставангере, Грищук — последний

Российский гроссмейстер Александр Грищук проиграл индийцу Вишванатану Ананду в восьмом туре шахматного турнира в Ставангере (Норвегия).

Согласно правилам на турнире не может быть ничьих. Если партия в классические шахматы не выявила победителя, то участники продолжают выявлять сильнейшего в «армагеддоне», перед которым назначается 15-минутный перерыв. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в «армагеддоне» – 1,5, за поражение в «армагеддоне» – 0,5, за поражение в основной партии – 0.

Шахматы. Турнир в Ставангере. Восьмой тур

Александр Грищук (Россия) — Вишванатан Ананд (Индия) — 0,5-1,5.

Левон Аронян (Армения) — Фабиано Каруана (США) — 0-2.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Юй Янъи (Китай) — 2-0.

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — Уэсли Со (США) — 0,5-1,5.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Дин Лижэнь (Китай) — 1,5-0,5.

Турнирная таблица после восьми туров

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 13.

2. Левон Аронян (Армения) — 9.

3-5. Юй Янъи (Китай), Фабиано Каруана (США), Уэсли Со (США) — 8,5.

6. Дин Лижэнь (Китай) — 8.

7–8. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) — 7,5.

9. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 5,5.

10. Александр Грищук (Россия) — 4.

Карлсен досрочно обеспечил себе победу в турнире.