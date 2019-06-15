Медведева показала, как ест цветы

Российская фигуристка Евгения Медведева в социальной сети поделилась подробностями своего питания.

«Диета. Неделя четыре», – подписала 19-летняя спортсменка видео, где она ест цветы палочками для суши. «Ну как цветы?» – спросил мужчина за кадром. «Даже съедобно», – ответила Медведева.

Ранее Евгения поздравила соотечественников с Днём России. Многие пользователи сразу заметили, что цвета российского флага на опубликованном рисунке расположены в неправильном порядке, и начали писать об этом в комментариях. Медведева вскоре выложила исправленное изображение, отметив, что автором рисунка является не она, а её поклонница. Однако поток негативных комментариев продолжился. Тогда фигуристка приняла решение закрыть их.

Видео доступно на "Чемпионате".