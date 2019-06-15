Всемирные пляжные игры пройдут в Катаре, у Сан-Диего не хватило денег

Катар примет первые Всемирные пляжные игры в 2019 году, правительство государства предоставило финансовые гарантии, говорится на сайте Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Государство Персидского залива получило право на проведение соревнований после отказа Сан-Диего (Калифорния) из-за отсутствия финансирования.

«В связи со сменой места проведения Всемирные пляжные игры начнутся чуть позже, 12-16 октября. Это не окажет влияния на текущий процесс квалификации, более 14 национальных олимпийских комитетов разыграют путёвки в 14 видах спорта. В конечном итоге ожидается участие спортсменов из более чем 90 стран», — говорится в заявлении.

Сан-Диего получил право проводить Всемирные пляжные игры в 2015 году. Первоначально они должны были состояться в 2017-м, но были перенесены на 2019-й, чтобы дать время национальным олимпийским комитетам и международным федерациям подготовить спортсменов.