Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии продемонстрировала публике новый показательный номер под песню Billie Eilish «Bad Guy».

Видео доступно на канале Alina Zagitova Media for Fans в YouTube.

Ранее хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз рассказал о выборе музыкального сопровождения нового показательного номера Алины. Он объявил, что фигуристка будет выступать под песню американкой певицы. Фанаты Евгении Медведевой тут же обвинили Глейхенгауза, а позже и Загитову в плагиате и воровстве любимой композиции их кумира, о чём Евгения обмолвилась в одном из интервью. Глейхенгауз ответил: «Интервью Медведевой не видел. Музыку к показательному номеру Загитовой выбрали ещё до отпуска».

Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном фигурном катании — олимпийская чемпионка Игр — 2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.