Киселёв — о матче с Италией: мы не роботы. Сказывалась усталость

Правый полусредний сборной России по гандболу Дмитрий Киселёв подвёл итоги матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Италии (30:23).

«Перед игрой ко мне подошёл главный тренер Эдуард Александрович Кокшаров и сказал, что семиметровые в матче начинаю выполнять я. Я даже переспросил, серьёзно он говорит или шутит. «Ты что спрашиваешь, не уверен в себе, что ли?" — «Уверен». «Ну и всё». В сборной никогда раньше семиметровые не исполнял, но, когда играл в питерской «Неве», делал это постоянно.



Конечно, мы обязаны были добиться результата. Перед игрой детально разобрали сборную Италии и договорились, что не будем перекладывать ситуацию на потом, а решить всё нужно здесь и сейчас. При всём уважении, сборная Италии объективно слабее сборной России.



Они использовали наши нелепые потери в позиционном нападении и убегали в быстрые отрывы. Мы же не роботы. Сказывалась и физическая, и моральная усталость, накопившаяся в ходе длинного сезона. Наш главный тренер взял тайм-аут, всё нам объяснил, после чего ход игры вновь вернулся в прежнее русло», — передаёт слова Киселёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Напомним, сборная России обыграла команду Италии со счётом 30:23 и обеспечила себе выход на чемпионат Европы — 2020.