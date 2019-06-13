Дожали Италию под Миланом. Россия оформила выход на Евро-2020!

Ставка – выход на Евро
После двух стартовых побед над Италией и Словакией сборная России по гандболу набрала одно очко в спаренных матчах ссильной командой Венгрии. Хотя гостевой матч вполне мог завершиться в пользу подопечных Эдуарда Кокшарова, однако проваленная концовка сделать это не позволила. Тем не менее, шансы пробиться на чемпионат Европы-2020 у российских гандболистов оставались высокие.
Для этого надо было в гостях обыгрывать сборную Италии. Главный тренер Риккардо Триллини перед матчем признавался, что для успеха его команде нужно чудо, но также добавил, что верит в чудеса. Вообще итальянцы в последние годы серьёзно прибавили.
Если раньше их можно было считать аутсайдерами чуть ли не в каждом матче, то теперь они реально претендуют на выход на Евро. Пусть не со второго, так с третьего места. Только вот для сборной России прогресс сборной Италии значения не имел. Команда Кокшарова приехала в небольшой городок Бусто-Арсицио исключительно за победой.
Первый гол лишь на 8-й минуте
Посмотреть на игру гандбольной сборной Италии пришло немало зрителей. Аншлага не было, но болельщики прилично заполнили трибуны. И хозяева задорно начали встречу, реализовав 7-метров уже на первой минуте. А потом дважды подряд грамотно сработали в защите. Плюс блестяще играл вратарь Доменико Эбнер. Россиянам никак не удавалось отличиться, а ведь шла уже шестая минута встречи.
А ещё и Дмитрия Киселёва удалили на две минуты. За его фол был назначен очередной 7-метровый в ворота сборной России, но на этот раз, к счастью, Виктор Киреев спас команду. Подопечные Кокшарова забили свой первый мяч лишь на восьмой минуте! Отличный бросок удался Дмитрию Житникову. Италия в ответной атаке быстро вернула себе лидерство в счёте – 2:1. Дальше Тимур Дибиров решил взять инициативу на себя и на нём были нарушены правила. Дмитрий Киселёв реализовал 7-метровый.
Киселёв решал, Дибиров делал магию
Хозяева не сдавались и снова вышли вперёд, но Киселёв забил ещё дважды, и впервые в матче сборная России повела в счёте – 4:3. При этом создать отрыв россиянам никак не удавалось. К середине первой 30-минутки счёт был равным – 6:6. В целом скорости не впечатляли. То ли это было связано с духотой в зале, то ли с экономией сил. Тем временем Киселёв вновь вывел Россию вперёд, а Италия вновь отыгралась.
Дибиров забросил красивый мяч, использовав свою магию. А вот позиционное нападение у подопечных Кокшарова явно хромало. При счёте 10:9 тренер сборной России взял тайм-аут, чтобы наладить игру. После паузы нашим гандболистам снова не удалась атака, однако Киселёв классно сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. Пожалуй, Дмитрий был единственным игроком в сборной России, кто действовал практически без ошибок.
Затем наконец-то сработала связка из «Вардара» Горбок – Дибиров, и счёт стал 12:9 в пользу россиян. Теперь уже тренер итальянцев был вынужден брать тайм-аут. Хозяева явно забуксовали в атаке. Зато Дибиров продолжал делать вещи. Фирменная подкрутка от Тимура – 13:9. До перерыва команды успели обменяться голами и на этом закончили тайм – 14:10.
Совсем без нервов не получилось
К чести итальянцев во втором тайме они продолжали навязывать борьбу значительно более сильной сборной России. Подопечные Кокшарова держали отрыв в три-четыре мяча, но большего добиться не могли. А когда после ошибки россиян в атаке итальянцы убежали в отрыв и сократили отставание до двух голов (20:22), тренерский штаб нашей команды взял тайм-аут. Иначе всё могло перерасти в нервную концовку, а после того, что случилось в гостевом матче с Венгрией, делать этого не хотелось.
Хозяевам же было без разницы на проблемы сборной России. На эмоциях они снова здорово сыграли в защите и убежали в отрыв – 21:22. Трибуны были в восторге. Санталов и Житников пришли на помощь и вернули россиянам задел в три мяча – 24:21. Помогал и наш вратарь Киреев, не раз спасавший команду от больших проблем. И за пять минут до конца второго тайма даже у волевых итальянцев закончились силы и эмоции. Сборная России спокойно довела встречу до победы (30:23) и официально оформила выход на чемпионат Европы-2020.
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