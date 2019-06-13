Дожали Италию под Миланом. Россия оформила выход на Евро-2020!

Ставка – выход на Евро

После двух стартовых побед над Италией и Словакией сборная России по гандболу набрала одно очко в спаренных матчах ссильной командой Венгрии. Хотя гостевой матч вполне мог завершиться в пользу подопечных Эдуарда Кокшарова, однако проваленная концовка сделать это не позволила. Тем не менее, шансы пробиться на чемпионат Европы-2020 у российских гандболистов оставались высокие.

Для этого надо было в гостях обыгрывать сборную Италии. Главный тренер Риккардо Триллини перед матчем признавался, что для успеха его команде нужно чудо, но также добавил, что верит в чудеса. Вообще итальянцы в последние годы серьёзно прибавили.



Если раньше их можно было считать аутсайдерами чуть ли не в каждом матче, то теперь они реально претендуют на выход на Евро. Пусть не со второго, так с третьего места. Только вот для сборной России прогресс сборной Италии значения не имел. Команда Кокшарова приехала в небольшой городок Бусто-Арсицио исключительно за победой.

«Не попасть на чемпионат Европы? Такое сборная России даже не рассматривает!» Разыгрывающий сборной России по гандболу Кирилл Котов не сомневается, что команда готова выполнить главную задачу.

Первый гол лишь на 8-й минуте

Посмотреть на игру гандбольной сборной Италии пришло немало зрителей. Аншлага не было, но болельщики прилично заполнили трибуны. И хозяева задорно начали встречу, реализовав 7-метров уже на первой минуте. А потом дважды подряд грамотно сработали в защите. Плюс блестяще играл вратарь Доменико Эбнер. Россиянам никак не удавалось отличиться, а ведь шла уже шестая минута встречи.



А ещё и Дмитрия Киселёва удалили на две минуты. За его фол был назначен очередной 7-метровый в ворота сборной России, но на этот раз, к счастью, Виктор Киреев спас команду. Подопечные Кокшарова забили свой первый мяч лишь на восьмой минуте! Отличный бросок удался Дмитрию Житникову. Италия в ответной атаке быстро вернула себе лидерство в счёте – 2:1. Дальше Тимур Дибиров решил взять инициативу на себя и на нём были нарушены правила. Дмитрий Киселёв реализовал 7-метровый.

Хуже поражения. У России отобрали подвиг на последней секунде Фантастический матч в рамках отбора на Евро-2020 должен был закончиться триумфом сборной России. Но не закончился. Обидно до слёз.

Киселёв решал, Дибиров делал магию

Хозяева не сдавались и снова вышли вперёд, но Киселёв забил ещё дважды, и впервые в матче сборная России повела в счёте – 4:3. При этом создать отрыв россиянам никак не удавалось. К середине первой 30-минутки счёт был равным – 6:6. В целом скорости не впечатляли. То ли это было связано с духотой в зале, то ли с экономией сил. Тем временем Киселёв вновь вывел Россию вперёд, а Италия вновь отыгралась.



Дибиров забросил красивый мяч, использовав свою магию. А вот позиционное нападение у подопечных Кокшарова явно хромало. При счёте 10:9 тренер сборной России взял тайм-аут, чтобы наладить игру. После паузы нашим гандболистам снова не удалась атака, однако Киселёв классно сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. Пожалуй, Дмитрий был единственным игроком в сборной России, кто действовал практически без ошибок.

Затем наконец-то сработала связка из «Вардара» Горбок – Дибиров, и счёт стал 12:9 в пользу россиян. Теперь уже тренер итальянцев был вынужден брать тайм-аут. Хозяева явно забуксовали в атаке. Зато Дибиров продолжал делать вещи. Фирменная подкрутка от Тимура – 13:9. До перерыва команды успели обменяться голами и на этом закончили тайм – 14:10.

Полундра без капитана. Россия впервые проиграла в отборе к Евро-2020 Сборная России не просто проиграла Венгрии в матче квалификации к чемпионату Европы, но и потеряла двух ведущих игроков. Обидно. Досадно.

Совсем без нервов не получилось

К чести итальянцев во втором тайме они продолжали навязывать борьбу значительно более сильной сборной России. Подопечные Кокшарова держали отрыв в три-четыре мяча, но большего добиться не могли. А когда после ошибки россиян в атаке итальянцы убежали в отрыв и сократили отставание до двух голов (20:22), тренерский штаб нашей команды взял тайм-аут. Иначе всё могло перерасти в нервную концовку, а после того, что случилось в гостевом матче с Венгрией, делать этого не хотелось.



Хозяевам же было без разницы на проблемы сборной России. На эмоциях они снова здорово сыграли в защите и убежали в отрыв – 21:22. Трибуны были в восторге. Санталов и Житников пришли на помощь и вернули россиянам задел в три мяча – 24:21. Помогал и наш вратарь Киреев, не раз спасавший команду от больших проблем. И за пять минут до конца второго тайма даже у волевых итальянцев закончились силы и эмоции. Сборная России спокойно довела встречу до победы (30:23) и официально оформила выход на чемпионат Европы-2020.