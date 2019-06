Фигуристы Забияко и Энберт выбрали музыку для новой короткой программы

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт определились с музыкой для новой короткой программы, которую они будут исполнять в следующем сезоне.



Пара выбрала композицию The Fire Within, которую исполняют Jennifer Thomas & The Rouge pianist, говорится в сообщении Sport24. Что касается произвольной программы, то россияне планируют оставить номер предыдущего сезона, поставленный под композицию Игоря Крутого.



Серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в сезоне-2018/19 одержали две победы на этапах Гран-при. Им покорились турниры в Хиросиме (Япония) и Хельсинки (Финляндия). Ещё одну победу россияне одержали на кубке Ломбардии в Италии. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) российский дуэт занял третье место.