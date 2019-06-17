33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашия.

Как сообщает официальный сайт организации, было опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами.

РУСАДА планирует открыть дела в отношении 33 спортсменов из десяти видов спорта: лёгкая атлетика (17), велоспорт (5), самбо (3), биатлон (2), лыжные гонки (1), спортивная гимнастика (1), вольная борьба (1), бокс (1), спорт глухих и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (по 1).

Напомним, ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).