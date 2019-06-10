Лучшая легкоатлетка мира признала допинг в России. Что будет дальше?

Двукратная чемпионка мира, сильнейшая в мире прыгунья в высоту Мария Ласицкене сделала громкое заявление о функционировании Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Она призвала руководство ВФЛА уйти в отставку, прихватив с собой всех тренеров из числа тех, кто не представляет свою работу без допинг-методик. Такого в российском спорте ещё не было!

«Надеюсь, у людей хватит мужества уйти»

Вот ключевая часть резкого выступления Ласицкене:

«То, что мы сделали собственными руками с нашей лёгкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, всё-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю толь¬¬ко о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые всё ещё уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой. Новое поколение наших легкоатлетов должно вырасти с иной философией, а её любому спортсмену закладывает именно тренер».

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

По сути, лучшая спортсменка России и мира признаёт, что в нашей лёгкой атлетике, несмотря на все старания выполнить критерии для восстановления ВФЛА, существует допинг-система, борьба с которой ведётся только на словах. Была бы эта борьба реальной – давно бы ИААФ восстановила ВФЛА в правах и вернула спортсменам из России право выступать за свою страну.

Мария имеет право на любую точку зрения. Она человек абсолютно независимый от федерации в финансовом плане, имеющий контракты с крупными спонсорами, допуск на любые турниры и персональные приглашения от организаторов этих турниров. Но её слова – манифест против борьбы с системой, которая выстраивалась много лет.

А сама Мария, получается, готова стать символом этой борьбы.

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Лёгкую атлетику надо спасать!

Своим заявлением Мария максимально дистанцировалась от ВФЛА и показала всему миру, мол, «я не с ними, я против них». Её поддержали и другие российские легкоатлеты высочайшего уровня – чемпион и вице-чемпионка мира в прыжках в длину Александр Меньков и Дарья Клишина. И возможно, слова чемпионов заставят всех работать гораздо активнее.

Кардинальных изменений прямо сейчас ждать, конечно, не стоит. Но нужно, чтобы Ласицкене, сказав «А», добавила и «Б»: назвала явки и пароли, то есть имена тренеров и спортсменов, замешанных в махинациях с допингом. Не стоит делать это публично, тем более, сбежав за рубеж, как осведомители Степановы. Но можно спокойно инициировать внутренние расследования, которые приведут к определённым результатам. А эти результаты – не громкие слова, а именно факты, доказательства и наказания – уже предъявлять международному сообществу.

Очевидно, что процесс восстановления в правах всего российского спорта, не только лёгкой атлетики, идёт непрерывно, но очень тяжело. Так же очевидно, что Дмитрий Шляхтин, выбранный кризис-менеджером, – это человек, отправленный в самое пекло. И, скорее всего, он уйдёт, когда процесс восстановления членства ВФЛА в международной федерации всё-таки завершится.

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Его отставка именно сейчас вряд ли ускорит процесс восстановления, ведь его сменщику всё равно придётся разбираться с багажом скандалов и новыми историями. Так что пусть нынешний руководитель отвечает за всё, раз уж он встал на этот непростой путь.

Ласицкене полностью права в том, что от нашей лёгкой атлетики почти ничего не осталось. Она никому не интересна, включая телевидение. А хуже всего, что нынешнее пограничное состояние даже выгодно большинству вовлечённых в процесс. Ответственности за результаты практически никакой, ведь достаточно лишь на Кубке России раз в сезон удачно выступить. А сильных международников у нас теперь даже десятка не наберётся. Разве это плодотворная работа?

Про ситуацию с допингом лишний раз даже вспоминать не хочется.

В такой сложной ситуации лёгкой атлетике помогут, скорее не массовые отставки, а обновление системы и конструктивная работа. Если Ласицкене к этому готова, её можно только поддержать.

Потому что российскую лёгкую атлетику давно пора спасать!