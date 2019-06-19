Чемпион «Тур де Франс» был доставлен в больницу после жёсткого падения

Действующий чемпион веломногодневки «Тур де Франс» валлийский велогонщик Герейнт Томас, выступающий за команду Ineos, снялся с «Тура Швейцарии» после падения на четвёртом этапе. Спортсмен был доставлен в больницу, и, к счастью, серьёзных повреждений ему удалось избежать. Томас отделался ссадинами на плече и порезом над правым глазом, сообщает официальный сайт команды.

Фото доступно в «твиттере» WalesOnline.

Вероятнее всего, этот инцидент не повлияет на участие Томаса в «Тур де Франс». Гонка стартует в Брюсселе (Бельгия) 6 июля.

«Конечно, эта ситуация расстраивает в свете подготовки к „Тур де Франс“, но до старта в Брюсселе ещё немало времени. Я уверен, что мой тренер составит план, который позволит как следует подготовиться к 6 июля», — сказал Томас.

Ранее стало известно, что из-за травм «Тур де Франс» пропустит партнёр Томаса по команде Крис Фрум.