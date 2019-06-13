Менеджер: Фрум врезался в стену на скорости 60 км/ч, когда решил почесать нос

Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд рассказал подробности инцидента, в котором получил серьёзные травмы велогонщик Крис Фрум. Спортсмен, участвовавший в многодневке «Критурием Дофине», врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько рёбер,

«Он был внизу спуска и убрал руки с руля, чтобы почесать нос. В этот момент был сильный порыв ветра, и он потерял контроль над передним колесом. Крис врезался в стену на скорости 60 км/ч или около того. У него очень серьёзные переломы», — приводит слова Брэйлсфорд Sky Sports.



Криса на вертолёте транспортировали в клинику Сент-Этьенна, где и была проведена операция. Велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.