Менеджер: Фрум врезался в стену на скорости 60 км/ч, когда решил почесать нос

Менеджер команды Ineos Дэвид Брэйлсфорд рассказал подробности инцидента, в котором получил серьёзные травмы велогонщик Крис Фрум. Спортсмен, участвовавший в многодневке «Критурием Дофине», врезался в стену на высокой скорости, сломав бедренную кость, локоть и несколько рёбер,
«Он был внизу спуска и убрал руки с руля, чтобы почесать нос. В этот момент был сильный порыв ветра, и он потерял контроль над передним колесом. Крис врезался в стену на скорости 60 км/ч или около того. У него очень серьёзные переломы», — приводит слова Брэйлсфорд Sky Sports.
Криса на вертолёте транспортировали в клинику Сент-Этьенна, где и была проведена операция. Велогонщик в ближайшие дни останется в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Фрум — четырёхкратный победитель «Тур де Франс», победитель «Джиро д'Италия» и «Вуэльты Испании», двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в индивидуальной гонке.
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