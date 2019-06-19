Траньков: в парном катании застой. Короткие программы те же, что и 20 лет назд

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал включение в состав технического комитета ISU чемпиона Игр-2014 Фёдора Климова и выразил уверенность в необходимости перемен в парном катании.

«Я не раз говорил, что хотел бы поменять в парном фигурном катании, и Фёдор хорошо знает мои пожелания. В каких-то моментах он со мной согласен. Фёдор – очень толковый парень, в совете с нашим тренером Ниной Мозер он сможет повлиять на развитие парного катания и остановить в какой-то степени его затухание.



На мой взгляд, нужно поменять подход к короткой программе и добиться разнообразия элементов, прыжков, выбросов, подкруток, какие, например, делали Елена Валова и Олег Васильев. Нужно, чтобы в один год был один обязательный прыжок, в другой он менялся, та же история с выбросами – это добавило бы конкуренции. Парное катание должно развиваться, а сегодня делают ту же короткую программу, что и 20 лет назад.



В парном катании застой, и заниматься этим некому, парников в принципе мало, толковых ещё меньше. Желаю Фёдору, чтобы он стал одним из тех, кто начал движение вперёд», – цитирует Транькова ТАСС.