Фигуристка Степанова — СМИ, исказившим её слова о Загитовой: вам не стыдно?

Российская фигуристка Александра Степанова выразила недовольство тем, как СМИ интерпретировали её слова об олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

В интервью Степанова сказала, что Алина для неё как ребёнок и она к ней очень тепло относится.

«Дорогие СМИ, вам не стыдно печатать такие заголовки? «Добрые» люди, вы сначала посмотрите наше интервью перед тем, как писать мне столько грязи! Спасибо тем, кто понял, как на самом деле я это сказала. И спасибо большое тем, кто пишет слова поддержки», – написала Степанова в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александры Степановой

Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным. Они являются трёхкратными призёрами чемпионатов Европы. На чемпионате мира 2019 года в Сайтаме они заняли четвёртое место.