Медведева – Трусовой: здоровья и сил тебе, зайчик!

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева прокомментировала интервью своей соотечественницы Александры Трусовой Олимпийскому каналу. В нём 14-летняя спортсменка благодарит более опытную партнёршу по национальной команде за помощь, оказанную ей во время совместных тренировок фигуристок под руководством Этери Тутберидзе.
Медведева выложила сторис в своём «инстаграме», в котором обратилась к Трусовой. «Надеюсь, что и правда помогла тебе в чём-то. Здоровья и сил тебе, зайчик!» — написала 19-летняя россиянка.
Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).
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