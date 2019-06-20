Медведева выступит в Москве, Загитова – в Японии на этапах Гран-при-2019/20

Стал известен состав фигуристов от России, которые примут участие в этапах Гран-при в сезоне-2019/20. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит на российском и канадском этапах. Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в соревнованиях во Франции и в Японии. Полный список этапов и участников от России выглядит следующим образом:



Skate America (США) (18-20 октября)



Женщины: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова, Анна Щербакова; мужчины: Дмитрий Алиев, Роман Савосин; спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин; танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.



Skate Canada (Канада) (25-27 октября)



Женщины: Евгения Медведева, Александра Трусова, Серафима Саханович; мужчины: Михаил Коляда, Андрей Лазукин; спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов; танцы на льду: Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов.



Internationaux de France (Франция) (1-3 ноября)



Женщины: Алина Загитова, Алёна Косторная, Мария Сотскова; мужчины: Александр Самарин, Сергей Воронов, Антон Шулепов; спортивные пары: Наталья Забияко/Александр Энберт, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин; танцы на льду: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.



Cup of China (Китай) (8-10 ноября)



Женщины: Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева; мужчины: Андрей Лазукин, Роман Савосин; cпортивные пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин; танцы на льду: Софья Евдокимова/Егор Базин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.



Rostelecom Cup Moscow (Россия) (15-17 ноября)



Женщины: Евгения Медведева, Александра Трусова, Cтанислава Константинова; мужчины: Александр Самарин, Дмитрий Алиев, третий фигурист определится позже; спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, третья пара определится позже; танцы на льду: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, третья пара определится позже.



NHK Trophy (Япония) (22-24 ноября)



Женщины: Алина Загитова, Алёна Косторная, Софья Самодурова; мужчины: Михаил Коляда, Сергей Воронов, Артур Дмитриев; спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов; танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.