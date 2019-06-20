Трусова — о четверных прыжках: всегда хотела сделать что-то первой в мире

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о желании делать сложные прыжки, а также поделилась впечатлениями о работе с тренером Этери Тутберидзе.
«Всегда хотела прыгать сложные прыжки и сделать что-то первой в мире. Прыгаю по ощущениям. Всегда просилась попробовать тройной аксель. И Этери Георгиевна разрешила. Мы начали учить, прыгала нормально, но не получалось выехать. И мне сказали попробовать четверной сальхов. И вот я его учила, а в апреле 2017-го прыгнула.
О пятерных прыжках пока ещё не задумывалась, потому что не все четверные выучила. Много кто из девочек сейчас прыгает четверные, они молодцы. Но самое главное — побороть себя.
Тутберидзе отдает всю себя работе. Она видит всё, даже маленькие недочеты, и мы над ними работаем. Чемпионом становится только тот, кто видит эти недочеты и исправляет их. На катке у нас все дружат, Этери Георгиевна очень часто шутит», — сказала Трусова в интервью Олимпийскому каналу.
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