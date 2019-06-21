Чемпион «Джиро д'Италия»-2017 отказался от участия в «Тур де Франс»
Голландский велогонщик Том Дюмулен из команды Sunweb, снявшийся с пятого этапа веломногодневки «Джиро д'Италия» из-за травмы колена, пропустит «Тур де Франс».
«Этот месяц стал очень трудным для меня в общем и в связи с неудачами в восстановлении после травмы колена в частности. После того, что случилось на „Джиро“, я очень хотел выступить на „Туре“, но на этой неделе осознал, что не успею выйти на нужный уровень. Я упорно старался, но нужно прислушаться к своему организму и перестать гнаться за нереальной целью», — цитирует Дюмулена официальный сайт команды.
28-летний Дюмулен — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион мира 2017 года, победитель «Джиро д'Италия» 2017 года. «Тур де Франс» стартует 6 июля.
Дюмулен снялся с пятого этапа «Джиро д’Италия» из-за травмы
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