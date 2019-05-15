Дюмулен снялся с пятого этапа «Джиро д’Италия» из-за травмы

Голландский велогонщик Том Дюмулен отказался от продолжения борьбы на пятом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия» из-за травмы колена.



Повреждение Дюмулен получил в результате завала, в который он попал на четвёртом этапе «Джиро». В итоге Дюмулен отстал от победителя гонки, эквадорца Ричарда Карапаса, на 4 минуты 4 секунды. Том приехал к финишу с окровавленным коленом.



Невзирая на это, Том вышел на старт пятого этапа, однако сумел проехать лишь несколько километров. Поняв, что дальнейшая борьба бессмысленна, голландец сошёл с дистанции.



Напомним, Дюмулен является победителем «Джиро д’Италия» – 2017. В общем зачёте «Джиро»-2018 лидирует словенец Примож Роглич из Team Jumbo — Visma. Дюмулен располагается на 56-м месте.

Голландский гонщик разбил колено в кровь на «Джиро д'Италия»