Дюмулен снялся с пятого этапа «Джиро д’Италия» из-за травмы
Голландский велогонщик Том Дюмулен отказался от продолжения борьбы на пятом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия» из-за травмы колена.
Повреждение Дюмулен получил в результате завала, в который он попал на четвёртом этапе «Джиро». В итоге Дюмулен отстал от победителя гонки, эквадорца Ричарда Карапаса, на 4 минуты 4 секунды. Том приехал к финишу с окровавленным коленом.
Невзирая на это, Том вышел на старт пятого этапа, однако сумел проехать лишь несколько километров. Поняв, что дальнейшая борьба бессмысленна, голландец сошёл с дистанции.
Напомним, Дюмулен является победителем «Джиро д’Италия» – 2017. В общем зачёте «Джиро»-2018 лидирует словенец Примож Роглич из Team Jumbo — Visma. Дюмулен располагается на 56-м месте.
Голландский гонщик разбил колено в кровь на «Джиро д'Италия»
- 16 мая 2019
-
16:44
-
16:10
-
15:27
-
14:31
-
14:18
-
14:00
-
13:26
-
12:41
-
12:31
-
12:13
-
11:38
-
11:00
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:21
-
00:48
- 15 мая 2019
-
23:45
-
23:14
-
22:40
-
22:04
-
22:03
-
20:34
-
19:43
-
19:22
-
19:14
-
18:49
-
18:02
-
17:22
-
17:21
-
16:44
-
16:15
-
15:42
-
14:37
-
14:30
Партнерский контент