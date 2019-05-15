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Дюмулен снялся с пятого этапа «Джиро д’Италия» из-за травмы

Дюмулен снялся с пятого этапа «Джиро д’Италия» из-за травмы
Другие / Велоспорт 0

Голландский велогонщик Том Дюмулен отказался от продолжения борьбы на пятом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия» из-за травмы колена.

Повреждение Дюмулен получил в результате завала, в который он попал на четвёртом этапе «Джиро». В итоге Дюмулен отстал от победителя гонки, эквадорца Ричарда Карапаса, на 4 минуты 4 секунды. Том приехал к финишу с окровавленным коленом.

Невзирая на это, Том вышел на старт пятого этапа, однако сумел проехать лишь несколько километров. Поняв, что дальнейшая борьба бессмысленна, голландец сошёл с дистанции.

Напомним, Дюмулен является победителем «Джиро д’Италия» – 2017. В общем зачёте «Джиро»-2018 лидирует словенец Примож Роглич из Team Jumbo — Visma. Дюмулен располагается на 56-м месте.

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