Президент ОКР: Европейские игры — это тоже про деньги

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции, посвящённой открытию Дома болельщиков команды России на Европейских играх в Минске, рассказал о значимости этих соревнований.

«Вопрос про Европейские игры — это тоже про деньги. Каждый вид спорта имеет свою маркетинговую привлекательность. Чемпионат мира по футболу — топовое соревнование, номер один в мире. Олимпийские игры имеют более чем вековую историю и привлекает множество стран.



Европейские игры находятся в начале своего пути. По замыслу организаторов, оно должно стать третьим мультиспротивным соревнованиям в Европе. Но есть большая разница в стоимости различных видов спорта. Плаванию, например, интереснее проводить соревнования отдельно. Но есть настольный теннис, который не является массовым, ему удобнее (как и 80% видам спорта) быть частью мультиспортивного соревнования.



Удобство Европейских игр в том, что они проводятся за год до Олимпиады. Это может привлечь больше участников топ-уровня, а это влечёт к увелечению стоимости мероприятия. Азиатские игры проводятся в середине квалификационного цикла, Панамериканские — после летнего сезона, когда квалификация уже подходит к концу. Я уверен, что в будущем эти игры будут интересны с маркетинговой точки зрения, а также будут вызывать интерес у зрителей», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Глава ОКР также отметила важность того факта, что российские спортсмены в Минске выступят в форме своей страны, а не в нейтральном статусе.

«Я часто общаюсь с нашими спортсменами из лёгкой атлетики. В прошлом году в Аргентине проходили юношеские Олимпийские игры, на которых наша команда впервые надела олимпийскую форму. Представьте, как для них это было важно. Думаю, что спортсменам, которые приехали в Минск, данный фактор поможет и придаст уверенности. Что касается Токио, у ОКР нет сомнений, что наша команда будет присутствовать на этом мероприятии без каких-либо ограничений», — сказал Поздняков.