Агент: Загитова не будет так популярна, как Овечкин, Шарапова или Нурмагомедов

Спортивный агент Андрей Митьков объяснил, почему восточные рекламодатели любят вкладывать деньги в российских фигуристок, а также сравнил их по популярности с другими российскими звёздами.

«Несмотря на не самые маленькие суммы контрактов с ними, судя по всему, бизнес быстро получает отдачу от рекламы.

Например, японцы видят, что Загитова или даже её собачка акита-ину рекламирует новый матрас. Они восхищаются Загитовой и идут, покупают себе этот модный, дорогой матрас только по этой причине. В любом японском городке человек со средним достатком может себе это позволить.

В России же человек со средним достатком не может взять и в любой момент купить крутой матрас просто из-за любви к кумиру. Современная социально-экономическая ситуация в стране не такая, чтобы эти алгоритмы работали.

Не думаю, что цена на сотрудничество с российскими топ-фигуристами сильно подскочила даже в последние два года. Может быть, только в каких-то единичных случаях.



Мы для одного проекта считали реальных российских суперзвёзд, которых знают во всём мире. Пришли к выводу, что это Александр Овечкин, Мария Шарапова и Хабиб Нурмагомедов из ММА. Всё. Алина Загитова? Нет, конечно. Думаю, она настолько популярной и не станет. Почему? Ну, есть крутые хоккеисты, например Малкин. Но его привлекательность для рекламы сегментирована по странам и регионам. Северная Америка, Россия, период чемпионатов мира. Всё. В Китае и вообще в Азии на него, например, не отреагируют. Поэтому и Загитова с точки зрения глобальной узнаваемости, вероятно, будет только в конце десятки российских спортсменов», — цитирует Митькова «Газета.Ру».