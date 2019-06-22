Лукашенко выступил на церемонии открытия II Европейских игр в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил об открытии II Европейских игр в Минске. Соревнования пройдут с 21 по 30 июня.

«Вот и настало время яркой победы. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры. Приветствую всех гостей, спортсменов, тех, кто следит за играми в сети интернет и на нашем легендарном стадионе «Динамо».

Мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью. Вы убедитесь, что здесь добрые люди, что наша дружелюбность не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души. Мы дарим всё это вам. В ближайшие 10 дней всем нам предстоит погрузиться в атмосферу накала страстей и борьбы, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звёзд мирового спорта.

Представлять свою страну — большая честь и величайшая ответственность. Ваша победа станет национальным достоянием, личный рекорд — предметом гордости всего народа. Мы, жители 50 стран, будем искренне радоваться за победителей, поздравлять их и благодарить за эмоции.

Я не могу не поблагодарить всех, кто этим поздним вечером радовал нас. Персонально благодарю Игоря Крутого и его команду за то, что они рискнули и создали такое действо. Такие моменты объединяют народы, а это значит, что миссия предоставлять арены для соревнования полётов.

Давайте перенесём политические баталии на арены. Будем через спорт бороться за статус самой мощной державы.

Пусть огонь согреет наши сердца светом добра, вдохновит на свершения ради мира на земле.



Объявляю II Европейские игры открытыми. В добрый путь!" — передаёт слова Лукашенко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.