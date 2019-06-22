Россиянин Перепелюк выиграл золотую медаль Европейских игр по самбо

Российский самбист Андрей Перепелюк стал обладателем золотой медали на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке в весовой категории до 82 кг россиянин одержал победу над Давитом Григоряном из Армении со счётом 7:0.



Российские самбисты завоевали также две бронзовые награды. В весовой категории свыше 80 кг у женщин третьей стала Анна Балашова. Со счётом 1:0 она одолела хозяйку соревнований Екатерину Калюжную из Белоруссии.



В весовой категории до 72 кг у женщин бронзовую медаль завоевала Галина Амбарцумян, в схватке за третье место оказавшаяся сильнее француженки Камиль Ляроз со счетом 4:0.



Сборная России занимает первое место в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. В активе национальной команды восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

