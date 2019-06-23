Видео: болельщики покадрово сравнили выступления Загитовой и хореографа из США
Продолжаются споры вокруг произвольной программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которую она откатала на шоу в Японии. Российский хореограф Даниил Глейхенгауз уже успел принести извинения американской коллеге Джоджо Гомез, обвинившей его в воровстве её постановки, однако болельщики решили докопаться до истины, покадрово разобрав два номера.
В «инстаграме» weloveskating__ было опубликовано видео, на котором параллельно пущены два выступления. Главные претензии вызвало начало номера. Видео наглядно демонстрирует полное сходство двух программ в мимике, жестах и движениях.
Напомним, американский хореограф Джоджо Гомез опубликовала свою постановку 11 мая. О номере Загитовой Глейхенгауз объявил спустя неделю после этого.
Хореограф Загитовой принёс извинения американке, обвинившей его в плагиате
Хореограф из США назвала плагиатом номер Загитовой под любимую песню Медведевой
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