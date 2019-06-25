В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо

В ходе конфликта в одном из тольяттинских кафе был убит чемпион Самарской области по дзюдо, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники в федерации дзюдо Тольятти.
По информации издания, погибшим оказался 27-летний Евгений Кушнир, мастер спорта по дзюдо. Трагедия произошла вчера, 24 июня, в кафе «Левша», которое располагается в Центральном районе города. Причиной конфликта между четырьмя мужчинами стала задолженность за поставленную сельскохозяйственную продукцию.
Кушнир получил множественные колото-резаные раны, которые и стали причиной смерти. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Один из подозреваемых, гражданин соседней республики 1972 года рождения, задержан, ещё один подозреваемый объявлен в розыск.
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