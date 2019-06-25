Лидер сборной России по пляжному футболу получил травму перед стартом ЕИ

Полузащитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин заявил, что один из лидеров команды Алексей Макаров получил серьёзную травму накануне старта турнира на Европейских играх.

Россияне в первом матче уступили испанцам со счётом 4:5.

«Обидно, что потеряли Макарова, у него травма. Не буду говорить, какая, но серьёзная. Ещё вчера получил травму, думали, что выйдет сегодня, но сегодня на разминке сказал, что не может», — цитирует Шкарина «Р-Спорт».

Сборная России выступает в группе В. Двумя другими соперниками подопечных Михаила Лихачёва являются команды Украины и Италии.

Напомним, на I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.