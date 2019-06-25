Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр в Минске

Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко посетить церемонию закрытия Европейских игр, которая состоится 30 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Сегодня, 25 июня, у глав государств состоялся телефонный разговор.

«Президенты кратко обсудили двустороннюю повестку дня. Александр Лукашенко пригласил своего коллегу принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр. Владимир Путин приглашение принял», — сообщает официальный сайт президента Беларуси.

Церемонию открытия Европейских игр Путин не посетил.

В Минске пройдут соревнования в 15 видах спорта, в которых будут разыграны 200 комплектов медалей. На первых Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали — 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.