Состоялось открытие серии вечерних парусных регат «Коммерсантъ»

В четверг, 20 июня, в яхт-клубе Санкт-Петербурга прошло открытие серии вечерних регат «Коммерсантъ». Этот яхтенный проект существует уже три года, его целью является популяризация парусного спорта. В регатах может принять участие любой желающий.
Команда Александра Москвичёва победила в первой регате серии, вторые — команда «Коммерсантъ», третье место — у команды Глеба Чижика.
Организаторы — яхт-клуб Санкт-Петербурга и ИД «Коммерсантъ», генеральный партнёр — «Мегафон».
Следующая регата состоится 27 июня. Гонки проходят в яхт-клубе каждый четверг, всего планируется провести 12 регат. Опыт хождения под парусом не требуется, ведь на каждой лодке присутствует инструктор, который всё рассказывает новичкам, учит основам морского дела и помогает управлять парусной яхтой.
Регата «Коммерсантъ» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трёх гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определённую дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.
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