Сын Плющенко выступил под музыку Майкла Джексона, несмотря на запрет

Александр Плющенко, шестилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, на шоу в Саппоро (Япония) вновь выступил с программой под музыку Майкла Джексона.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Плющенко-младшему запретили выступать с этой программой в Европе и Азии после выхода фильма «Покидая Неверленд», в котором Джексона обвинили в педофилии.

Ранее сын Плющенко, выступая на шоу Fatasy on Ice, исполнил двойной сальхов. В мае Евгений сообщил, что будет тренировать сына самостоятельно.

Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы.