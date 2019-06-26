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Сын Плющенко выступил под музыку Майкла Джексона, несмотря на запрет

Сын Плющенко выступил под музыку Майкла Джексона, несмотря на запрет
Другие / Фигурное катание 0

Александр Плющенко, шестилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, на шоу в Саппоро (Япония) вновь выступил с программой под музыку Майкла Джексона.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что Плющенко-младшему запретили выступать с этой программой в Европе и Азии после выхода фильма «Покидая Неверленд», в котором Джексона обвинили в педофилии.

Ранее сын Плющенко, выступая на шоу Fatasy on Ice, исполнил двойной сальхов. В мае Евгений сообщил, что будет тренировать сына самостоятельно.

Евгений Плющенко также является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы.

Сыну Плющенко рекомендовали не выступать под музыку Майкла Джексона
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