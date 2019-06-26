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Российский борец Братчикова одолела украинку Черкасову и вышла в финал ЕИ-2019

Российский борец Братчикова одолела украинку Черкасову и вышла в финал ЕИ-2019
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжается пятый соревновательный день Европейских игр. Россиянка Анастасия Братчикова обеспечила себе минимум серебряную медаль соревнований по вольной борьбе у женщин в весовой категории до 68 кг.

В напряжённом полуфинальном поединке представительница России оказалась сильнее Аллы Черкасовой с Украины – 4:2. Соперницей Братчиковой по решающей схватке станет Анастасия Григорьева из Латвии. В своём полуфинале она весьма уверенно одолела Данутэ Домикайтитэ из Литвы со счётом 10:3.

Финальный поединок соревнований по вольной борьбе у женщин в весовой категории до 68 кг состоится завтра, 27 июня. Начало схватки – в 20:10 мск.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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