Сборная России завоевала 10 наград в пятый день Европейских игр в Минске

Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачёте Европейских игр, которые проходят в Минске. В пятый соревновательный день россияне завоевали ещё 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Золото в вольной борьбе завоевали Анзор Хизриев, Даурен Куруглиев и Заурбек Сидаков. Сергей Каменский стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений.



Серебряные награды России принесли Наталья Авдеева в стрельбе из блочного лука и каноист Кирилл Шамшурин на дистанции 1000 м.



Бронзовые награды в пятый соревновательный день завоевали у байдарочников Кира Степанова и Анастасия Панченко, а также Владислав Литовка и Роман Аношкин, у каноистов — Кирилл Шамшурин и Илья Первухин. Завур Угуев принёс команде награду в соревнованиях по вольной борьбе.

Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 63 награды (28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 45 (15–1–19) медалей. Тройку замыкает Грузия — 22 (6–6–10) награды.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.