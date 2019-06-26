Сборная России завоевала 10 наград в пятый день Европейских игр в Минске

Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачёте Европейских игр, которые проходят в Минске. В пятый соревновательный день россияне завоевали ещё 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.
Золото в вольной борьбе завоевали Анзор Хизриев, Даурен Куруглиев и Заурбек Сидаков. Сергей Каменский стал победителем в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений.
Серебряные награды России принесли Наталья Авдеева в стрельбе из блочного лука и каноист Кирилл Шамшурин на дистанции 1000 м.
Бронзовые награды в пятый соревновательный день завоевали у байдарочников Кира Степанова и Анастасия Панченко, а также Владислав Литовка и Роман Аношкин, у каноистов — Кирилл Шамшурин и Илья Первухин. Завур Угуев принёс команде награду в соревнованиях по вольной борьбе.
Всего в активе сборной России, возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 63 награды (28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых). Вторыми идут хозяева соревнований — белорусы, завоевавшие 45 (15–1–19) медалей. Тройку замыкает Грузия — 22 (6–6–10) награды.
II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.
- 27 июня 2019
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 26 июня 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:54
-
22:32
-
22:24
-
21:57
-
21:41
-
21:30
-
20:52
-
20:26
-
20:24
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
16:03
-
15:48
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08