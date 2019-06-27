Меньшов: неважно, был ли номер Загитовой плагиатом или нет. Мне он понравился

Бронзовый призёр чемпионата мира в мужском одиночном катании Константин Меньшов, в настоящее время занимающийся тренерской работой, прокомментировал показательное выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также вспомнил о случаях плагиата в своей практике.
«Новый номер Загитовой показал, что Алина может быть разносторонней фигуристкой. Мне понравилось. А скопировал Даниил Глейхенгауз этот номер у Джоджо Гомес или нет, это уже не столь важно. Я вполне допускаю, что времени на постановку номера было очень мало, но они сделали его хорошо. Он извинился, с американским хореографом они свои отношения выяснили.
В моей практике подобных инцидентов не было, а вот мои движения в программах копировали. Ругаться хочется сейчас, когда я уже тренер и смотрю, как другие тренеры у меня немножко подворовывают. Это, конечно, не очень приятно. А когда я катался сам, то, наоборот, было приятно, как другие спортсмены у меня что-то заимствуют», — приводит слова Меньшова Р-Спорт.
- 27 июня 2019
-
00:37
-
00:21
-
00:09
- 26 июня 2019
-
23:45
-
23:29
-
22:54
-
22:32
-
22:24
-
21:57
-
21:41
-
21:30
-
20:52
-
20:26
-
20:24
-
19:55
-
19:49
-
19:25
-
19:24
-
19:12
-
18:58
-
18:46
-
18:23
-
17:29
-
17:18
-
16:55
-
16:50
-
16:30
-
16:17
-
16:13
-
16:03
-
15:48
-
13:49
-
13:40
-
13:30
-
13:08