Меньшов: неважно, был ли номер Загитовой плагиатом или нет. Мне он понравился

Бронзовый призёр чемпионата мира в мужском одиночном катании Константин Меньшов, в настоящее время занимающийся тренерской работой, прокомментировал показательное выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а также вспомнил о случаях плагиата в своей практике.



«Новый номер Загитовой показал, что Алина может быть разносторонней фигуристкой. Мне понравилось. А скопировал Даниил Глейхенгауз этот номер у Джоджо Гомес или нет, это уже не столь важно. Я вполне допускаю, что времени на постановку номера было очень мало, но они сделали его хорошо. Он извинился, с американским хореографом они свои отношения выяснили.



В моей практике подобных инцидентов не было, а вот мои движения в программах копировали. Ругаться хочется сейчас, когда я уже тренер и смотрю, как другие тренеры у меня немножко подворовывают. Это, конечно, не очень приятно. А когда я катался сам, то, наоборот, было приятно, как другие спортсмены у меня что-то заимствуют», — приводит слова Меньшова Р-Спорт.

