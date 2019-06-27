Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянка Оршуш – бронзовый призёр Европейских игр в турнире по вольной борьбе

Россиянка Оршуш – бронзовый призёр Европейских игр в турнире по вольной борьбе
Другие / Европейские игры 2019 0

В Минске (Беларусь) продолжаются II Европейские игры. Двукратная чемпионка Европы по вольной борьбе Стальвира Оршуш принесла сборной России очередную медаль. В схватке за бронзу в весовой категории до 53 кг она одержала досрочную победу над представительницей Венгрии Мерседес Денеш. Судья остановил поединок при счёте 10:0 в пользу россиянки.

Обладательницей ещё одной бронзовой медали стала немка Нина Хеммер. Она оказалась сильнее Етгил Зейнеп из Турции со счётом 2:0. В финальном поединке в этой весовой категории встретятся София Маттссон из Швеции и Юлия Благиня с Украины.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. У россиян 30 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовые награды.

II Европейские игры завершатся 30 июня.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент