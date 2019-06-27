Российские велогонщицы выиграли золото в командном спринте на Евроиграх в Минске

Женская сборная России завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в командном спринте на соревнованиях по велоспорту на треке. Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва с результатом 32,317 секунды в финале опередили соперниц из Литвы (33,225).
Результат, который показали россиянки, стал новым рекордом трека. До этого он также принадлежал Войновой и Шмелёвой. В первом круге командного спринта россиянки показали результат 32,367 секунды.
В активе сборной России, уверенно возглавляющей общекомандный медальный зачёт, 72 награды (32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые).
Европейские игры в столице Беларуси завершатся 30 июня. На I Европейских играх, которые состоялись в Баку (Азербайджан) в 2015 году, сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 164 медали (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых).
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