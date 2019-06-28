Радионова: сейчас злые фанаты могут начать хейтить за любую безобидную фразу

Российская фигуристка Елена Радионова рассказала, как воспринимает негативные комментарии в свой адрес.
«Когда я выступала, не было тогда хейтеров. Их стало больше, когда начала комментировать соревнования. Сейчас лишний раз подумаешь, что сказать, поскольку какая-нибудь безобидная фраза может перейти в цитату, и злые фанаты за это могут начать хейтить.
Один раз в трансляции я сказала, что у Алины Загитовой был недокрут. Потом мы смотрели повтор, и я говорила, что не уверена, но, возможно, он был. Судьи не поставили ей этот недокрут, а на меня вылился шквал негатива: «Ты вообще ничего не понимаешь в фигурном катании. Ты просто её не любишь. Ты неудачница». В общем, писали всякие глупости. Я на них никак не отреагировала.
Написали – и написали. Я понимала, что ничего плохого не сказала. К каждой фигуристке отношусь очень уважительно. Я понимаю, каким трудом всё это достается. Ни в коем случае не хотела кого-то задеть. Мне кажется, я всё тогда очень адекватно сказала», — заявила Радионова в эфире «Спорт-экспресс» в YouTube.
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