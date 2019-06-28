Москва претендует на проведение чемпионата мира по пляжному футболу
26 июня на заcедании исполкома Российского футбольного союза (РФС) была одобрена заявка Российской Федерации на проведение чемпионата мира по пляжному футболу—2021. В качестве города-кандидата участниками исполкома была предложена Москва.
«Состоялось знаковое событие для отечественного пляжного футбола. Мы уверены, что у нас есть все шансы на победу, и в настоящее время готовим для Международной федерации футбола заявочное досье», — цитирует генерального секретаря РФС Александра Алиева официальный сайт РФС.
Напомним, во второй половине июля в Москве пройдёт европейский отборочный турнир к чемпионату мира ФИФА—2019 по пляжному футболу, финальная часть которого состоится в Парагвае.
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