Сотникова: фигурное катание стало очень жестоким видом спорта

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи россиянка Аделина Сотникова, отвечая на вопросы болельщиков, рассказала, что должна уметь исполнять фигуристка в 11 лет.
«Раньше достаточно было уметь все тройные прыжки. Я умела, но они были недокрученными. За год я подтянула их, выучила каскад двойной аксель – тройной тулуп и выиграла взрослый чемпионат России. На сегодняшний день надо уметь все каскады из двух тройных прыжков и, видимо, уже изучать четверные прыжки.
Главное, чтобы здоровье осталось у всех малышей на будущее. Спорт спортом, а жизнь дальше продолжается. Сейчас фигурное катание стало очень жестоким видом спорта», – написала Сотникова в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».
Первую победу на чемпионате России среди взрослых Сотникова одержала в 2008 году в возрасте 12 лет.
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