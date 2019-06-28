Борцы Марянян, Кабалоев и Чехиркин вышли в финал Европейских игр—2019

На Европейских играх—2019 в Минске определились финалисты в турнире по греко-римской борьбе в весовых категориях до 60, 67 и 77 кг. Борьбу за золото в решающих схватках продолжат все российские участники.
В весовой категории до 60 кг Степан Марянян в полуфинале разгромил Жору Абовяна с Украины со счётом 9:0. Соперником Маряняна в финале станет венгр Эрик Торба.
В весе до 67 кг Заур Кабалоев также взял верх над украинцем — Алексеем Калиниченко. Полуфинальный поединок завершился со счётом 4:0 в пользу россиянина. За золото Кабалоев будет бороться с грузином Шмаги Болквадзе.
В категории до 77 кг Александр Чехиркин уверенно выиграл у Эмре Башара из Турции – 8:0. В финальной схватке Чехиркин сойдётся с армянином Карапетом Чаляном.
Обладатели золотых медалей в весовых категориях до 60, 67 и 77 кг станут известны завтра, 29 июня.
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