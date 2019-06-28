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Соловьёв: Загитовой стоит задуматься — ей на пятки наступают сильные юниоры

Соловьёв: Загитовой стоит задуматься — ей на пятки наступают сильные юниоры
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде Дмитрий Соловьёв считает, что участие лидера женской сборной России Алины Загитовой в ледовых шоу во время предсезонной подготовки входит в планы её команды — группы Этери Тутберидзе.

«Это работа её команды, всё зависит только от неё. Стоит задуматься над тем, что ей на пятки наступают сильные и талантливые юниоры. В российском женском одиночном катании очень высокая конкуренция, где, помимо Загитовой, имеется очень много других сильных фигуристок. Скорее всего, те программы, которые были у неё в прошлом сезоне, в следующем окажутся неконкурентоспособными с теми, что показывают фигуристки, заявившие о себе уже сейчас.

Если Алина не проводит тренировок, а участвует в ледовых шоу, то она и её тренерский штаб знают, что делать, как себя вести и как готовиться. У них всё «схвачено». Значит, у них есть свои планы, о которых известно только Загитовой и её тренерам», — приводит слова Соловьёва «Газета.Ru».

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