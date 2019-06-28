Соловьёв: пропустить целый сезон — не лучший выбор для Загитовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, прокомментировал слухи о возможном пропуске сезона-2019/20 лидером женской сборной России Алиной Загитовой, которая вместо предсезонной подготовки участвует в ледовых шоу.
«Пропустить целый сезон — не лучший для неё выбор. За один сезон набежит сумасшедшая конкуренция, отыграть которую она не сможет. Эмоционально можно спокойно пропустить первую половину сезона: отказаться от участия в этапах Гран-при и подготовиться к чемпионатам России, Европы и мира.
Это правильное и рациональное решение. Так она сможет и передохнуть, и при этом быть готовой к серьёзным нагрузкам. Нельзя просто пропускать сезон и давать шанс соперникам превзойти тебя», — приводит слова Соловьёва «Газета.Ru».
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