Российский фехтовальщик Якименко получил право участвовать в соревнованиях

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко может участвовать в соревнованиях, поскольку получил официальный допуск к стартам от Международной федерации фехтования (FIE).

О завершении профессиональных выступлений уроженец Барнаула объявил в конце 2017 года. 21 мая этого года Якименко заявил о возвращении в большой спорт. Затем Алексей был включён в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и сдал первую пробу 16 июня.

«Всё в порядке, Якименко получил от FIE допуск к стартам, теперь он имеет официальное разрешение на участие в международных соревнованиях», — цитирует Мамедова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Якименко может войти в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Будапеште, который пройдёт с 15 по 23 июля.