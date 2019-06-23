Тренер: саблист Якименко включён в пул тестирования ВАДА и готов фехтовать

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил, что восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко включён в пул тестирования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и сдал первую пробу 16 июня.

О завершении профессиональных выступлений уроженец Барнаула объявил в конце 2017 года. 21 мая этого года Якименко заявил о возвращении в большой спорт.

«Якименко уже сдал первый тест — в день вылета в Дюссельдорф 16 июня. Он указал в системе, что будет находиться на чемпионате Европы, и офицеры успели провести забор проб в Москве, приехали к нему в 5 утра. Он включён в пул ВАДА, и с 19 июня ему разрешено фехтовать. Сейчас ждём документа из Международной федерации фехтования по результатам забора проб.

Войдёт ли Якименко в состав сборной на предстоящий чемпионат мира в Будапеште? Это возможно, но в любом случае такое решение принимается тренерским советом, а затем утверждается бюро исполкома Федерации фехтования России", — цитирует Мамедова ТАСС.