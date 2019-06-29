Гимнастка Мельникова выиграла вторые Европейские игры в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей вторых Европейских игр, которые проходят в Минске, в турнире по спортивной гимнастике. В ходе соревнований в индивидуальном многоборье конкуренцию Мельниковой сумела составить только француженка Лоретт Шарпи, ставшая в итоге второй. Бронзовую медаль завоевала украинка Диана Варинская.

Дебютантка взрослых соревнований, россиянка Александра Щеколдина заняла пятое место по сумме выступлений на четырёх снарядах.

Европейские игры. Минск, Беларусь

Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Женщины

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 54,498.

2. Лоретт Шарпи (Франция) – 54,166.

3. Диана Варинская (Украина) – 52,766…

5. Александра Щеколдина (Россия) – 52,356.